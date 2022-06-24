Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan 'İstanbul depremi' uyarısı: 'Artık uzatmaları oynuyoruz'
Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uzun süredir beklenen İstanbul depremini bir kez daha hatırlatarak hazırlıkların yeterli olmadığını söyledi. Görür, ''Artık uzatmaları oynuyoruz'' dedi.
Olası İstanbul depreminin etkilerini anlatan "Derin Uğultu" belgeselinin galasına katılan Bilim Akademisi üyesi Naci Görür önemli uyarılarda bulunarak, İstanbul depremi için artık uzatmalara geçildiğini söyledi.
İstanbul'un en az 7.2 büyüklüğünde deprem tehdidi altında olduğunu söyleyen Görür, ''30 sene içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 64 olarak karşımıza çıkıyor. 2022 yılına geldiğimize göre artık uzatmaları oynuyoruz'' dedi.
"HALİÇ'TEN BAŞLAYIP SİLİVRİ'YE KADAR KIYIDAN İTİBAREN..."
NTV'de yer alan habere göre; Naci Görür, deprem anında daha fazla risk altında olabilecek bölgeleri de bir kez daha hatırlattı. Görür, ''Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar kıyıdan itibaren 10 kilometre şerit içerisindeki yerleşim alanları daha fazla tehdit altında olacak'' diye konuştu.
Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın megakente etkisinin büyük olması bekleniyor.
Geçen ay da bir uyarıda bulunan Naci Görür, Avrupa Yakası'nda Silivri'ye kadar olan tüm bölgeyi 'Cehennemin için' olarak tanımlamıştı.
Görür, bu bölgenin çürük malzemeden oluşan jeolojik yapısı dikkat çekmiş, ''Karada aktif faylar yok ancak, denizdeki hareket buradaki fayları da etkileyebilir. 7.2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir'' diye konuşmuştu.
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