Naci Görür'den uyarı: Son depremlerin sıkıştırdığı bölgeyi açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Erzurum'daki kısa süreli paniğe neden olan son depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarıda bulundu.
"BU YÖRE HEP AKTİF"
Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4,7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.
Göksun Aslanbey çiftliğinde 4,7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayının kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif. Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 19, 2023
"BELİRLİ ÖLÇÜDE SIKIŞTIRDI"
Görür, Erzurum’daki depreme ilişkinse "Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı" ifadesini kullandı.
Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadoluyu da belirli ölçüde sıkıştırdı, sevgiyle pic.twitter.com/LiU68dz64v— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 19, 2023
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