Naci Görür'den valilere ve belediye başkanlarına deprem tavsiyesi

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem meydana gelen kentin vali ve belediye başkanlarına ricada bulundu. Görür, "'Herhangi bir kayıp yoktur' cevaplarından çok depremi bir uyarı kabul edip kentinizi dirençli yapmak için çalışınız" dedi.

Naci Görür'den valilere ve belediye başkanlarına deprem tavsiyesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2024 - 20:26

Deprem sonrası açıklamaları ile sık sık gündem olan Prof. Dr. Naci Görür bu kez olası depremlerin ardından vali ve belediye başkanlarının tutumlarına dikkat çekti.

Görür, vali ve belediye başkanlarının sık kullandığı, " “Herhangi bir kayıp yoktur” , “Kentimizde üzücü bir olay bildirilmemiştir”, “İncelemelerimiz sürüyor” cümlelerinin kullanılmasından çok depremin uyarı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

"DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİR DİYE..."

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"YEREL YÖNETİCİLERİMİZDEN (VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI) HALK ADINA RİCAMIZ:

Kentinizde veya çevresinde bir deprem olunca “Herhangi bir kayıp yoktur” , “Kentimizde üzücü bir olay bildirilmemiştir”, “İncelemelerimiz sürüyor” gibi cevaplardan çok, olan depremi bir uyarı kabul edip, daha kötüsü de olabilir diye,  kentinizi deprem dirençli yapmak için çalışınız. Sevgiyle."


Etiketler: #Naci Görür #kent #deprem

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