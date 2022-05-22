Nagehan Alçı: 'Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışı başladı'

22 Mayıs 2022 Pazar, 12:32

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü "Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dün ilan etti" başlıklı yazısında CHP'nin dün Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingine ilişkin yorumlarda bulundu.

"Bu saatten itibaren artık Tayyip Erdoğan-Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışı başladı diyebiliriz..." ifadelerini kullanan Alçı, "Mitingde ilk kez bu kadar net ve kesin bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edilmiş oldu" dedi.

Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Dün CHP’nin Maltepe’de düzenlediği ‘Milletin Sesi’ mitingi Canan Kaftancıoğlu için verilen yargı kararlarına itiraz için organize edilmiş olsa da aslında en az bunun kadar açık bir şekilde başka bir anlam da içeriyordu.

Mitingde ilk kez bu kadar net ve kesin bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edilmiş oldu. Hem de bizzat Kemal Bey tarafından.

“Ben iktidar olduğumda” ile başlayan cümleleri tartışma götürmez bir şekilde Kılıçdaroğlu’nun aday olmaya karar verdiğini gösteriyor.

Zaten miting öncesinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “Eskiden gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu deniyordu. O ‘gönlümüzün’ kısmı kalktı. Artık CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu.” diyerek CHP yönetiminin de bu konuda kararlı olduğunu ortaya koydu.

Yani bu saatten itibaren artık Tayyip Erdoğan-Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışı başladı diyebiliriz…"