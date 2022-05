CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla yüz binler Maltepe miting alanını doldurdu

22 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hukuksuz yargı kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla Bursa’da yapılması planlanan ‘Milletin Sesi’ mitinglerinin ikincisi dün Maltepe Miting alanında yapıldı. Miting, Türkiye’nin birçok ilinden gelen yüz binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşti. Mitinge 6’lı masa da destek verdi.

Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte kürsüye geldi. Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, haramilerin saltanatı yıkılıyor. Yaklaşık 5 yıl önce bu meydandaydık. Ankara’dan İstanbul’a milyonlarla birlikte yürümüş ve bu meydanda milyonlarla buluşmuştuk. Bu meydanda kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımız demiştim. 5 yıl önce ilk adımımızı attığımız bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz. Az kaldı bu kentin bu meydanlarında, sokaklarında, tarlalarında, üniversitelerinde özgürce kucaklaşacağız” dedi.

ATATÜRK’Ü ANIMSATTI

Kılıçdaroğlu, “Tahammül edilmeyen gençler, eğlence, mizah, yaşam tarzı, özgürlük. Bizler gençlerden Atatürk’ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil bekliyoruz. Gençlerimizin her birinin fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hürdür. Ülkeye hak hukuk adalet geldi diye yetinmeyeceksiniz. Nerede bir yanlış görürseniz, bizi özgürce eleştireceksiniz. Bu pencereyi açıyorum size, eleştirmekten korkmayacaksınız, çekinmeyeceksiniz. Biz, kullanışlı aparatlarla sonuna kadar kavga edeceğiz ve kazanacağız. Haklı davamızın önünü kesmek için güvensizlik ortamı yaratmak istiyorlar. Söz veriyorum, biz kazanacağız” diye konuştu.

"HEPİMİZ BIKTIK"

Ülkenin derin bir yoksulluk içinde olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Ülkemiz ağır bir ekonomik buhranın içindedir. Bu hakka, hukuka sırt çevirmenin sonucudur. Milyonlarca aile ağır yoksulluk içinde geçinemiyorlar, enflasyon yüzde 150’lere dayanmış onlar emeklilerin bayram ikramiyesine tek kuruş zammı çok görüyorlar. Gençlerimizin yüzde 70’i yurt dışına gitmek istiyor. 550 bini gitti bile. Onların, hamasi söylemlerinden, yalanlarından hepimiz bıktık” dedi. Kılıçdaroğlu, “Genç muhafazakarlara da seslenmek istiyorum. Bu seçimde kararsızım diyemezsin. Kayıtsızlık bir sondur” ifadelerini kullandı.

SIĞINMACI AÇIKLAMASI

Son zamalarda siyasetin gündemini sıkça meşgul eden sığınmacı polemiğine de değinen Kılıçdaroğlu, “Organize olan suçluların hepsini bu toplumdan söküp atmaya inanıyorum. Türkiye’ye gelen kaçakların, Afganların, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine inanıyorum. Benim vatan sevgimde sınır namustur anlayışı var. Yol geçen hanına dönen bu sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler. 8 milyon kişi plansız programsız başımıza indirdiler ve ülkemiz artık bu yükü taşıyamıyor. Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik olarak bu yük taşınamıyor. Gitmek zorundalar. Hiç kimse unutmasın biz ırkçı değiliz, ırkçılığa karşıyız. İktidara geldiğimizde ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız. Sadece bölgeye barış getirmeyeceğiz. Aynı zamanda Suriye’ye Ortadoğu’ya da barış getireceğiz. Bizim ilkemiz ‘yurtta barış, dünyada barış’ ilkesidir” dedi.

"TÜRKİYE HAZIR"

Kılıçdaroğlu, uzun zamandır değişim rüzgarları estiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye değişime hazır. Çiftçimiz, işçisi, memuru, bürokratı, esnafı, tüccarı, ithalatçısı, turizmcisi, balıkçısı, taksicisi, apartman görevlisi bu değişime hazır. Bu değişime gençler hazır, kadınlar hazır. Bizler bu değişime hazırız. Kollarımızı sıvayıp hemen çalışmaya başlamak zorundayız. Ekonomiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Sarayın ve fotoğrafçı suç işleri bakanlığının elinden yetkiyi aldığımız an tamamının defterini dürmek zorundayız. Bu düzen haramilerin düzenidir. Milyonların sesi olmak için 1 hafta süreyle karanlıkta kaldım. O zaman söylemiştim, yine tekrar edeyim. Ben neo liberalizme karşıyım. Piyasa kendi dengesini bulur söylemine karşıyım. Türkiye’de toplumun belleğine yerleştirilen bu anlayış iktidar destekli sömürme ve köleleştirmeye dönüştü. Bu yüzden insanların geçim kaynaklarını korumak ve yeni fırsatlar yaratmak için devletin müdahil olması gerektiğine inanıyorum. Vatandaştan toplanan verginin hesabının vatandaşa verilmesi gerektiğine inanıyorum. Suçla mücadeleye inanıyorum. Gazetecilerin tırnağına zarar gelirse kendinizi unutun. “Bu söylediklerime inanıyorsanız bize katılın” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BİZE KATILIN"

“Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız bize katılın. Çocuklarınızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız, 128 milyar doların kimlere satıldığını bilmek istiyorsanız, vergilerin nereye harcandığını bilmek istiyorsanız bize katılın. İsraf haramdır, yolsuzluk haramdır diyorsanız bize katılın. Asgari ücretli açlık sınırına mahkum olmasın diyorsanız bize katılın. 3600 ek gösterge ve EYT sorunu çözülsün diyorsanız bize katılın. Barış istiyorsanız, aş, iş istiyorsanız bize katılın. Herkesin inancına yaşam tarzına saygı duyulsun istiyorsanız bize katılın. Bu ülkeden çalınanları tavizsiz geri alacağıma milletimin huzurunda söz veriyorum. Geliyor gelmekte olan...” Konuşmasının bitirdiği sırada Kılıçdaroğlu’nun yanında geçen günlerde Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla okullarında gözaltına alınan iki lise öğrencisi de vardı.

MEYDANDAN ORTAK SES: ERKEN SEÇİM

Miting alanının etrafında sabahın ilk saatlerinden itibaren polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Yurttaşlar öğlen 12.00’den itibaren alana üzerleri aranarak alındı. Türkiye’nin birçok ilinden ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinde gelen yurttaşlar mitingin başlamasına saatler kala alanı doldurdu. Yurttaşlar, “Hak, Hukuk, Adalet”, “Hükümet istifa” sloganı attı.

Alanda yurttaşların bazıları ise yaşadıkları adaletsizlikleri dile getiren dövizleri taşıdı. Kastamonu Bozkurt’tan gelen bir yurttaş, “Sel mağduru Bozkurt’a adalet”, Boğaziçi Üniversiteli bazı öğrenciler, “Boğaziçi senin babanın malı değil”, “Canan’ın yanındayız” yazarken bir yurttaş da “Bu ülkenin İçişleri değil Suçişleri bakanı var” pankartı taşıdı. Mitingde ilgi çeken bir başka isim ise Kılıçdaroğlu’nun çok benzeri olan Nusret Gümüşel idi. Gümüşel’le yurttaşlar ve basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi. Miting, yurttaşların yaşadıkları adaletsizliklerile kürsüden dile getirmesiyle başladı.

"GEZİ DİRENİŞİ MEYDANLARA TAŞTI"

Sabah erken saatlerde geldiğini söyleyen bir yurttaş, “Bir an önce seçimler gelsin, gitsinler. Canan Hanım’a yazık ettiler. Hak etmiyor. Kemal Bey çağrı yapmasa da Canan Hanım için geliriz” dedi. Bir yurttaş da, “Emekliyiz, geçinemiyoruz. Maaşımız 10 gün anca yetiyor. Markette her gün fiyatlar kat kat artıyor. Bir an önce seçim gelmeli” dedi. CHP’li 11 Büyükşehir Belediye başkanı, Gezi Şehitleri aileleri, Gezi davasında ceza alanların aileleri katıldığı mitingde ilk olarak, kağıt toplayıcılığı yapan Nusret Güllü, 65 yaşında bulaşıkçılık yapan Nazife Canoğlu, esnaf Fatih Uludağ isimli yurttaşlar yaşadıkları adaletsizleri anlattı. Bu sırada Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmaları yurttaşların arasında beraber dinledi. Kürsüde Gezi tutuklularını temsilen Meriç Kahraman konuşma yaptı. Kahraman, “Baskıya, zulme, yağmaya, talana, istibdat düzenine karşı burada toplanan kalabalığı ve koğuşlarından bizi takip eden Gezi Davası tutuklularının aileleri olarak selamlıyoruz. Gezi direnişi bugün meydanlara taştı. Kentlerimizin yağmalanmadığı, kısıtlanmadığı günler için bu talebimiz” ifadelerini kullandı. Mitinge sanata dünyasından ise destek büyük oldu. Birçok sanatçı, yurttaşlarla birlikte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını dinledi.

"İKTİDARDA ASLA DEĞİŞMEYECEĞİM"

İktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: Bir parti liderinin halkını dinlemesini zayıflamış gibi algılıyor. Bir liderin kibar olmaması gerektiğini söylüyorlar, iyi olmak, devlet adamı olmak zayıflıkmış gibi gösteriyorlar. Biz birlikte oluyoruz ve birlikte iktidar oluyoruz ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim. Ben neysem oyum. Nerede durduğumu biliyorsunuz, bunu değiştirmek niyetinde değilim. Kibar olmayı, dinlemeyi, anlamayı, dezavantajlı olanların derdine koşmayı değiştiremem. Tam aksine inadına koşacağım.” CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hatalarımız oldu, biz hatalarımızdan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Siz de Allah da şahidimdir ki, kendimizi geliştirmek ve düzeltmek için çok çaba harcıyoruz” diye konuştu.