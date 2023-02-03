Nagehan Alçı: Rasim Ozan müthiş bir zeka ve entelektüel kapasitedir

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:23

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 11:23

Haber Global'de yayınlanan ve Buket Aydın'ın sunduğu 'Yüz Yüze' programınının konuğu, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı oldu.

Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2019 yerel seçimlerine yönelik "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" sözlerini değerlendirdi.

"OKUMANIN GETİRDİĞİ ÇOK YARATICI PATLAMALAR OLUYOR"

"Rasim'le çok farklı karakterleriz, çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip, tam bir kitap kurdudur" diyen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli okur. Bu kadar fazla düşünmek ve okumanın getirdiği çok yaratıcı patlamalar da oluyor. Bunu doğru bulmadığımı söylerdim, başlarda bunu yapmaması için bazı müdahalelerde bulunuyordum ama artık öğrendim ki, kimse kimseyi şekillendiremez, bu konudaki reflekslerimi geride bıraktım."

Alçı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.