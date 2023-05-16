Nagehan Alçı'ya 2. kez ret!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 20:03

Güncelleme: 16.05.2023 - 20:04

Gazeteci Nagehan Alçı’nın Haluk Hepkon hakkında açtığı hakaret davasının reddedilmesi üzerine açtığı "hakkında verilen beraat kararının bozulması” istemi de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından “Bu hususta karar verilmesine yer olmadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Haluk Hepkon, “Atatürk’e hakaret eden, hak ettiği yanıtı alır. Sözlerimin arkasındayım. Yargı da zaten kendisine gerekli yanıtı verdi” dedi.

“İKİNCİ BERAAT GİBİ OLDU”

Hepkon’un avukatı Av. M. Ruşen Gültekin ise karar sonrası şunları söyledi:

“Alçı’nın suç duyurusu üzerine hakaret suçundan hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından beraat kararı ile sonuçlandırılmış, yani kesinleştirilmişti. Buna rağmen bu karar aleyhine olağanüstü kanun yoluna başvuru yolu mümkün olmamasına rağmen Nagehan Alçı, bu karara itiraz etmişti. Elbette Yüksek Mahkeme böyle bir kanun yolunun mümkün olmadığını belirterek yapılan başvuruyu reddetti. Böylece sanki Haluk Bey iki kere beraat etmiş gibi olmuştur."

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı Habertürk’teki köşesinden 10 Kasım 2018’de tepki çeken bir Atatürk yazısı yazmış, Haluk Hepkon ise kişisel Twitter hesabı üzerinden Nagehan Alçı’nın bu yazısına ithafen, “Nagehan Alçı... Menfaat ya da nakit karşılığında her şeyi yazabilen, her türlü rezilliği yapabilen bir organizmaydı” paylaşımında bulunmuştu.

Nagehan Alçı, paylaşımın ardından 2018 yılında Haluk Hepkon hakkında suç duyurusunda bulundu. Hepkon'un cezalandırılması için 2019 yılında iddianame düzenlendi. Hepkon'un avukatları tarafından yapılan savunmada, "Kaba sözdür, rencide edebilir ama hakaret değildir. Düşünce özgürlüğü kapsamında kötü söz olarak algılanabilir" denildi.

Yerel Mahkeme, Haluk Hepkon'un yaptığı paylaşımda hakaret suçunun unsurları olmaması nedeniyle beraat kararı verdi. Bu karar sonrası Nagehan Alçı yerel mahkemenin kararını İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Ceza Dairesi'nin verdiği kararda Nagehan Alçı'nın başvurusunu reddederek, yerel mahkemenin beraat kararını onadı.

Ancak Nagehan Alçı'nın avukatları "Kanun Yararına Bozma" yoluyla Haluk Hepkon hakkında verilen beraat kararının bozulmasını istedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi ise “Böyle bir hususta karar vermeye yer olmadığı” gerekçesiyle başvuruyu reddetti.