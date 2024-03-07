Nakliye kamyonları kavşakta çarpıştı

Sivas’ta iki nakliye kamyonunun çarpışmasıyla kamyonlardan biri devrildi, devrilen Kamyonda bulunan bir kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:55
Nakliye kamyonları kavşakta çarpıştı
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Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. 

A.K sevk ve idaresindeki 58 ADT 514 plakalı İveco marka nakliye kamyonu ile M.K. sevk ve idaresindeki 58 ABC 134 plakalı Ford marka nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle 58 ABC 134 plakalı kamyon devrildi. Devrilen kamyonda bulunan B.K isimli kişi yaralandı. 

Yaralı sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.


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