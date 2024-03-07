Nakliye kamyonları kavşakta çarpıştı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:55

Güncelleme: 07.03.2024 - 17:55

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi.

A.K sevk ve idaresindeki 58 ADT 514 plakalı İveco marka nakliye kamyonu ile M.K. sevk ve idaresindeki 58 ABC 134 plakalı Ford marka nakliye kamyonu kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 58 ABC 134 plakalı kamyon devrildi. Devrilen kamyonda bulunan B.K isimli kişi yaralandı.

Yaralı sağlık ekipleri tarafından kamyondan çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.