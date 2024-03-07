Yakıt tankeri ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, yakıt tankerinin otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerindeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Mardin istikametine gitmekte olan yakıt tankeri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşıdan seyreden otomobile çarpışan tanker, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 37 yaşındaki Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan E.Ş ve S.K. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı
- 'Sözlerim dil sürçmesi değil...'
- Olmayan havalimanını nasıl 7.6 milyar TL'ye sattılar?
- 'Ya kendine başka iş bulacak ya da...'
- Beyin kanaması geçirmişti... Ünlü oyuncudan üzücü haber!
- AKP'de bu konuşuluyor!
- Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi!
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Neden Mısır’a gittikleri ortaya çıktı
- Murat Kurum'un o fotoğrafının sırrı çözüldü!