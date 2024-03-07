Yakıt tankeri ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, yakıt tankerinin otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:26
Yakıt tankeri ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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Kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerindeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Mardin istikametine gitmekte olan yakıt tankeri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşıdan seyreden otomobile çarpışan tanker, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 37 yaşındaki Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan E.Ş ve S.K. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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