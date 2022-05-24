Nakşibendi bağlantılı İhramcızade İsmail Hakkı İslam’a Hizmet Vakfı’ndan icazet töreni

24 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Gaziantep İl Müftülüğü tarafından 9 Şubat’ta, Şehitkamil ve Şahinbey ilçe müftülüklerine bağlı Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için düzenlenen hafızlık icazet töreninde, bazı cemaatlere yakınlığıyla bilinen vakıfların da yer alması dikkat çekmişti.

İcazet törenini ise Reisül Kurra Mustafa Demirkan yönetmişti. Mayıs 2021’de Ayasofya’da düzenlenen bir icazet töreninde Atatürk’ü hedef alan, Diyanet’in “emekli olduğu için kurumla bağı olmadığını” savunduğu ancak buna karşın Ali Erbaş’ın icazetiyle Reisül Kurra olan Demirkan, yine bir icazet töreninde sahneye çıktı. Demirkan, Büyükçekmece Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterdiği belirtilen İhramcızade Erkek Kuran Kursu’nun, İhramcızade İsmail Hakkı Camisi’nde 20 Mart’ta düzenlenen 4. Hafızlık İcazet Töreni’ne katıldı. 105 hafıza icazet verilen törende, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya ve Büyükçekmece İlçe Müftüsü Nusret Karabiber de yer aldı.

HALİDİYYE KOLUNDAN

Müftülüğe bağlı olarak faaliyet gösterse de İhramcızade Erkek Kuran Kursu, İhramcızade İsmail Hakkı İslam’a Hizmet Vakfı ile de bağlantılı. 1994’te kurulan ve verdiği dini eğitim ile dikkat çeken vakıf, adını İhramcızade İsmail Hakkı Toprak’tan alıyor. Toprak’ın, Nakşibendi tarikatının Halidiyye kolundan olduğu biliniyor. Sivaslı olan Toprak’ın adı, Sivas’ta 2016’da açılan bir imam hatip lisesine de verilmiş durumda.

MESAJDA ANMADILAR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sosyal medya hesaplarında kutlama mesajı yayımlayan vakıf, Atatürk’ün adını anmazken, 10 Kasım’da ise hiçbir paylaşımda bulunmadı. Vakfın Nisan 2021’deki hafızlığa geçen öğrenciler için düzenlediği törende, tebrik belgelerini sunanlar arasında dönemin Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olan Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve MEB Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da yer aldı. Vakfın, özel bir ortaokul ve lisesi de bulunuyor. Okullarda, din eğitimine ağırlık verildiği vurgulanıyor. Tarikat bağlantılı bir vakfın, Diyanet’e bağlı olarak din eğitimi vermesi ise dikkat çekiyor.