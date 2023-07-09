Namazla dalga geçtiği iddia edilen güvenlik görevlisine tutuklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda namazla dalga geçtiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi D.Y.'nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklandığını duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 14:31
Namazla dalga geçtiği iddia edilen güvenlik görevlisine tutuklama!
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İstanbul Sancaktepe'deki bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Y.’nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir video, namazla dalga geçtiği gerekçesiyle kamuoyunda tepkilere neden olmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, şüphelinin dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli D.Y.’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan bugün tutuklandığını bildirdi.


Güvenlik görevlisi tutuklandı namaz

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