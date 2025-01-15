Narin cinayetini hatırlattı! Annesinin 'çöpe attım' dediği 4 yaşındaki çocuk bulunamıyor

Yozgat’ın Boğazlayan ilçesinde, 6 ay önce kaybolan 4 yaşındaki E.Ç.’nin annesi M.S., çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf etti. Ancak yapılan aramalarda çocuğun cansız bedenine ulaşılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Narin cinayetini hatırlattı! Annesinin 'çöpe attım' dediği 4 yaşındaki çocuk bulunamıyor
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:47

Yozgat’ın Boğazlayan ilçesinde yaşanan kayıp çocuk vakası, Narin cinayetini yeniden akıllara getirdi. 4 yaşındaki E.Ç.’nin kaybolmasının üzerinden aylar geçerken, anne M.S.’nin emniyete giderek yaptığı itiraf kan dondurdu. Çocuğunu öldürüp ilçe çöplüğüne attığını söyleyen anne, itirafı üzerine tutuklanırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin çöplükte yaptığı aramalarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılık, anne M.S.’nin geçmişte yaptığı evlilikler ve çocuğun biyolojik babasıyla ilişkilerini de mercek altına aldı. M.S.’nin, çocuğu ikinci evliliği sürerken başka bir kişiden dünyaya getirdiği iddia ediliyor. Öte yandan, 6 ay önce çocuğun biyolojik babası olduğu öne sürülen H.Ç. hakkında, M.S.'nin "çocuğumu kaçırdı" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Çocuğun cesedinin atıldığı iddia edilen çöplükte geçtiğimiz aylarda çıkan yangın ise soru işaretlerini artırdı. Öte yandan, H.Ç.’nin soy bağı reddi davası açtığı da iddia edildi. 

Yozgat Cumhuriyet Savcılığı'nın olaya ilişkin soruşturmaları sürüyor.


Etiketler: #Yozgat #Narin Güran #Çocuk

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