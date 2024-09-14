Narin Güran soruşturmasında yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Narin Güran soruşturmasında yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:47

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.


Etiketler: #Narin Güran #tutuklama #tutuklandı

İlgili Haberler

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'la ilgili 'kan' iddiası: 'Devlet istiyor, gizli'

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'la ilgili 'kan' iddiası: 'Devlet istiyor, gizli'
Cinayet delili mesajlar Narin dosyasında: 'Daha ölmemiş'

Cinayet delili mesajlar Narin dosyasında: 'Daha ölmemiş'
Narin'in babası Arif Güran 'en şiddetli' cezayı istedi: 'İtirafçı değil bu insan katildir'

Narin'in babası Arif Güran 'en şiddetli' cezayı istedi: 'İtirafçı değil bu insan katildir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler