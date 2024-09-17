Narin Güran cinayetinde yeni gelişme... Yenge Hediye Güran tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı: 'Telefonumu değiştirdim' itirafı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:45

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:45

Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İ.K. ve Ş. K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Narin'in yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

"KAYBOLDUĞU GÜN EVE 2 KEZ GİTTİM"

İfadesinde olay günü Narin Güran'ı görmediğini öne süren Hediye Güran, "Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

"SALİM'LE İLİŞKİM YOK"

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

"GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM"

Narin kaybolduktan sonra cep telefonunu değiştirdiğini söyleyen Hediye Güran, "Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonumda evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu görevlilere teslim ettim" dedi.

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın aradığını hatırmadığını söyleyen Hediye Güran, "Ailenin toplanarak karar aldığına şahit olmadım" dedi.