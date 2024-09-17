Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Kuzenler serbest bırakıldı

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan iki kuzen İ.K. ve Ş.K. serbest bırakıldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Kuzenler serbest bırakıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:58

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile kuzenler İ.K. ve Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Son olarak iki kuzenin de serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. 

11 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. 

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen kuzenler İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alınmıştı.

KUZENLER SERBEST KALDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Son dakika haberine göre, kuzenler İ.K. ve Ş.K. serbest bırakıldı.


Etiketler: #Narin Güran

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