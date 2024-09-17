Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran'ın ifadesinde gözlerden kaçan ayrıntı: 'Katilin adını ağzından kaçırdı' iddiası

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:36

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:36

Diyarbakır Bağlar, Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Yenge Hediye Güran’ın ifadesinin ise olayın seyrini değiştirecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

"Narin bu ahırda öldürülmüş olabilir" iddiasında bulunan yenge, Anne Yüksel Güran’ın, oğlu Enes’i dövdüğünü ve aralarında boğuşma geçtiğini gördüğünü söyledi.

"AHIRDA BOĞUŞMA OLDU"

Hediye Güran, ifadesinde Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın ahırda boğuştuğunu anlattı.

Anne Yüksel Güran’ın, oğlu Enes’i dövdüğünü ve Enes’in kolundaki ısırık izlerinin de anneye ait olduğunu belirtti. Hediye Güran, "Narin bu ahırda öldürülmüş olabilir" diyerek şüpheleri artırdı.

"ASLINDA YENGE KATİLİN ENES OLDUĞUNU BURADA ANLATIYOR..."

Emekli polis İsa Altun, Sözcü TV'de katıldığı yayında açıklamalarda bulunurken Hediye Güran'ın bu itirafı sonrasında en güçlü senaryonun Narin'i ağabey Enes'in öldürmesi olduğunu aktardı:

"Anne, Enes'in kardeşini boğması üzerine bunu gördü ve Enes'i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes'in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum. Aslında yenge katilin Enes olduğunu burada anlatıyor. Soruşturma, kovuşturma aşamasına döndü. Bu aşamalardan sonra özellikle bugünden itibaren daha farklı şeyler konuşmuş olacağız. Yenge Hediye Güran'ın ifadeleri çok kritik. O detaylarda daha neler çıkacak bunları göreceğiz. Anne ile Enes arasında boğuşmanın hangi gün olduğu çok önemli. Failin Enes olduğunu anne ve amcanın diğer akrabaların da Enes'i korumak için uğraştığını düşünüyoruz."

Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin de anne Yüksel Güran'a ait olacağı ifade edildi.

OLAYIN ARKA PLANI

Narin Güran’ın amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklu bulunurken, anne Yüksel Güran da cinayetle ilgili olarak tutuklandı.

Ailenin 19 gün süren arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği mahkeme kayıtlarına da girerken, Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta evinin yoluna girerken son görüldüğü saat 15.15'ten sonra söz konusu eve iki kez girdiği belirtilen yengesi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatılmıştı. Hediye Güran son olarak adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE BU CİNAYETİ KONUŞUYOR

Tüm Türkiye’yi dehşete düşüren bu cinayette, 8 yaşındaki Narin’in vahşice öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Soruşturma derinleşirken, katillerin bir an önce adalet önünde hesap vermesi isteniyor.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmelerin, yenge Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.