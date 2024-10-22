Rojin, Narin, Leyla... Hande Yener konserinde 'Ünzile' şarkısı eşliğinde dev ekrana öldürülen çocukları yansıttı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, konserinde 'Ünzile' şarkısını seslendirirken sahneye katledilen çocukların fotoğrafları yansıtıldı.

Rojin, Narin, Leyla... Hande Yener konserinde 'Ünzile' şarkısı eşliğinde dev ekrana öldürülen çocukları yansıttı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:43

Artan kadın ve çocuk cinayetlerine tepkiler sürerken ünlü sanatçılarda bu duruma sessiz kalmadı.

Şarkıcı Hande Yener, konser sırasında Sezen Aksu'nun 'ünzile' şarkısını seslendirirken, dev ekrana son günlerde katledilen kadın ve çocukların fotoğrafları yansıtıldı.

Konsere katılan izleyiciler sanatçının bu anlamlı performansını gözyaşlarını içinde izlerken, o anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. 


Etiketler: #Hande Yener #Rojin Kabaiş #Narin Güran

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