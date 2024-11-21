Narin Güran davasında yeni gelişme! İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan sürpriz hamle geldi
Narin Güran davasında Narin'in cesedini dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Diyarbakır, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.
Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve cansız bedeni dere içine saklayan Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın devam ettiği belirtilirken davanın ikinci duruşmasının 26 Aralık tarihine ertelendiği kaydedilmişti.
NEVZAT BAHTİYAR AVUKATINI DEĞİŞTİRDİ
Yaklaşan ikinci duruşma öncesi önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi. Nevzat Bahtiyar'ın duruşma öncesi avukatını değiştirdiği ortaya çıktı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan bilgilere göre, Bahtiyar'ın artık Diyarbakır Barosu'na bağlı avukat yerine Ankara Barosu'na bağlı bir avukat tarafından savunulacağı aktarıldı.
Narin davasında önemli bir gelişme yaşandı.— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) November 21, 2024
Dosyanın kilit sanıklarından Nevzat Bahtiyar, avukatını değiştirdi. Artık Diyarbakır barosu tarafından atanan avukat yerine, 19 Kasım itibarıyla Ankara Barosu’na kayıtlı başka bir avukat tarafından savunulacak.#NarinDavasıHepimizin pic.twitter.com/orMAfX1kH4
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