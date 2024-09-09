Türkiye Narin'e ağlıyor... Yaşasaydı o da bugün okullu olacaktı!

Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:49

Güncelleme: 09.09.2024 - 09:49

Türkiye’de yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Diyarbakır’da 19 gün kayıp olarak aranan ve cansız bedeni Eğertutumaz deresinde çuvala konulup taşlarla saklanmış olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran da katledilmeseydi bugün yaşıtları gibi okuluna gidecek ve ders başı yapacaktı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran’ın 5 ay önce okulda çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Narin’in, “Kuaförüm Okulda” projesi kapsamında okulunda arkadaşlarıyla kameraya el salladığı görülüyor.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cansız bedeni bulunan minik Narin'in otopsi işlemlerinin tamamlandığını ve gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.