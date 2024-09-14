Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:55

Güncelleme: 14.09.2024 - 13:55

Kilis Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narin'in ismi Barış Mahallesi'nde yapılan parkta yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, hayattan, okulundan, sevdiklerinden ve oyunlarından koparılan Narin'in isminin parkta daima anılacağını belirtti.

"KARANLIK ELLERE VE ZİHNİYETLERE KARŞI..."

Narin'i unutmayacaklarını aktaran Bilecen, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz, çocuklarımızın üzerine uzanan karanlık ellere ve zihniyetlere karşı. Narin'i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Diyarbakır'dan Kilis'e, Edirne'den Kars'a kadar her bir çocuğun hak ettiği gibi, güven içinde çocukluğunu yaşayabilmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."