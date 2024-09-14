Yandaş Cem Küçük'ten 'Narin Güran cinayeti' açıklaması: 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor, sonra onu boğazlıyor'

Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:23

Güncelleme: 14.09.2024 - 12:23

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesi hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada Narin’in annesi, abisi, amcası ve amcanın işçisi R.A. dahil 11 kişi tutuklandı.

Korkunç cinayet kapsamında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri kamuoyunda geniş yer tutarken, yandaş gazeteci Cem Küçük, soruşturmaya dair çarpıcı iddialarda bulundu.

"BİR ŞEY YAPARKEN, O KADARINI SÖYLEYEYİM..."

Küçük, Narin'i, abisi Enes Güran'ın öldürdüğünü iddia ederek, şunları söyledi:

"19 yaşındaki abi Enes Güran, bir şey yaparken (o kadarını söyleyeyim, gerisini devlet anlatır, ben anlatamam) Narin kızımız onu görüyor. Bunu başkalarına söyler diye Enes onu boğazlıyor. O arada tırnak izleri, morarma... Enes'in de yüzünde, boynunda vs. tırnak izleri var, Narin'in de yüzünde boğulma izleri, tırnak izleri var. O arada o ölüyor."

"ANNESİ GÖRÜYOR, MÜDAHALE ETMİYOR"

Cinayeti Narin'in annesi Yüksel Güran'ın da gördüğünü iddia eden Küçük, şöyle devam etti:

"Savcılar şöyle bir muallaktalar, bu net bir bilgi; anne yardım etti mi, yoksa sadece kızın ölümünü mü gördü? Bu bilinmiyor net olarak. Savcılardan biri annenin yardım ettiğini, diğeri de yardım etmediğini ama 'Madem bu işi gördü, ölsün' diyerek göz yumduğunu düşünüyor."