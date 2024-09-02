Demet Akalın'dan Müge Anlı'ya 'Narin' tepkisi: Açıklama geldi!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 14:12

Güncelleme: 02.09.2024 - 14:12

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde de sürüyor. Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği davada yer yer ünlü isimler de tepkilerini paylaşıyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden Demet Akalın, Narin Güran konusunu program gündemine almaması sebebiyle Müge Anlı'yı eleştirdi.

Akalın yaptığı paylaşımda, "Müge Anlı neden narini işlemiyorsun? Neden? Ölüyoruz meraktan sen de işlemezsen vay halimize" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün 17. sezonuna başladı. Programın yeni bölümlerinin fragmanı, dün 1.8 milyon takipçili ‘mugeanliatv’ adlı Instagram hesabından tekrar paylaşıldı.

Fragmanın altındaki yorumlarda, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin Güran hakkında yapılan mesajlar dikkat çekti. Kullanıcılar, "Açılış Narin ile olur umarım" ve "Narin'i senin bulmanı dört gözle bekliyoruz" gibi yorumlar bıraktı.



Müge Anlı, Narin Güran’ın durumunu programa taşıyıp taşımayacağı konusunda merak uyandıran bir açıklama yaptı. ATV'de Kahvaltı Haberleri programına konuk olan Anlı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Müge Anlı, şunları söyledi:

"Biliyorum herkes Diyarbakır’da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım."