Narin'in ağabeyi Baran Güran tutuklu annesi ve kardeşi Enes Güran'ı paylaştı: 45 dakika sonra sildi!

Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:50

Güncelleme: 28.10.2024 - 09:50

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili davada tutuklu olmayan tek ağabey Baran Güran, sosyal medya paylaşımları yaptı.

Halk TV'nin haberine göre; Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

"SENİN EVLADINI KİMSE YIKAMAZ"

Güran, ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.

"SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN"

İkinci paylaşımında hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaşan Baran Güran, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı.

"SİZLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Son paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum" dedi.

VEKALETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Baran Güran, "kim olursa olsun sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na vermiş, ancak vekaletini geri çekerek tepki toplamıştı.