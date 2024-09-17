Narin'in ölüm nedeni belli oldu!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:59

Güncelleme: 17.09.2024 - 17:15

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Adli Tıp, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenini açıkladı.



TRT Haber'in haberine göre, küçük Narin'in boğazı sıkılması sonucu boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

OTOPSİ RAPORU 23 EYLÜL'E KADAR AÇIKLANACAK

Narin'in kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda devam eden otopsinin sonucunda ortaya çıkacak. Otopsi raporunun 23 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

ÖLÜM SIVISI AMCANIN ARACINDA

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ise canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Edindiğim ön bilgilere göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk belirlemelere göre Narin ne yazık ki boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespiti netleştirilmiş deniyor.

Ağzından çıkan ölüm sıvısı amca Salim Güran'ın eline bulaştı. Amca Salim Güran'ın elinden araca bulaştığı tahmin ediliyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk tespitlere göre. Tüm detaylı incelemelerden sonra öğrenilecektir. Adli tıp raporlar ışık tutulacaktır diye tahmin ediliyor."

ÇÜRÜMEDEN DOLAYI SAPTANAMADI

Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.

Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edildi.

Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok" denildi.

Ayrıca iç kanama bulgusu elde edilmediği belirtildi.

Cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı vurgulandı.

YENGENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Narin cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen Hediye Güran'ın Savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen yenge Hediye Güran'a soruşturmanın en kritik noktası olan 'ahır' sorusu yöneltilmedi.

Hediye Güran, tutuklanan amca Salim Güran ile 25 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Hediye Güran, Narin Güran'ı olay günü hiç görmediğini ifade ederek, "Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.