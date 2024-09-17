Narin'in yengesi Hediye Güran'a tutuklama talebi!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:25

Güncelleme: 17.09.2024 - 15:34

Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

11 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen kuzenler İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alınmıştı.

KUZENLER SERBEST KALDI

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Kuzenler İ.K. ve Ş.K. daha sonra serbest bırakıldı.

HEDİYE GÜRAN'A TUTUKLAMA TALEBİ

Son olarak, Narin cinayeti kapsamında yenge Hediye Güran, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

YENGENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Narin cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen Hediye Güran'ın Savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen yenge Hediye Güran'a soruşturmanın en kritik noktası olan 'ahır' sorusu yöneltilmedi.

Hediye Güran, tutuklanan amca Salim Güran ile 25 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Hediye Güran, Narin Güran'ı olay günü hiç görmediğini ifade ederek, "Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Hediye Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.