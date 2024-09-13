Narin'in tutuklu amcası Salim Güran, işçisini arayıp 'Kız öldü mü, yaşıyor mu' dedi mi? İşte Ramazan Atasoy'un ifadesi...

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:13

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:14

Türkiye’yi sarsan Narin Güran cinayetinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İddialara göre tutuklu bulunan amca Salim Güran’ın, yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy’a, "Ramazan kız öldü mü, yaşıyor mu?" dediği ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ileri sürüldü.

RAMAZAN’IN İFADESİNDE NE DEDİ?

Bu iddialar üzerine Ramazan Atasoy’un verdiği ifade merak edildi. Peki Ramazan Atasoy ifadesinde ne demişti?

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, işte o ifade...

"MUHTAR SABAH GELDİ"

"Ben bu konuda daha önce ifade vermiştim; o ifademi aynen tekrar ederim. Salim'in iki defa sulamasını yaptım, Salim Güran’ı bu sebeple tanırım, 21/08/2024 tarihinde saat 05.00-06.00 civarında uyandık, aşağıya indik suyumuzu değiştirdik; geldik yukarıdakini de değiştirdik. Muhtar saat 07.00 gibi suyun başına geldi. Biz de işimizi bitirmiştik, yemek hazırlamıştık, birlikte kahvaltı yaptık."

"MUHTAR (SALİM) BANA BABAMI SORDU"

"O da bizimle birlikteydi. 1-1.5 saat yanımızda kaldı, sonra gitti. Ben de bulaşık yıkamaya başladım. Bitirince babamın yanına gittim. Orada oturduk saat 13.00-13.30 sıralarında babam işçileri almaya gitti. Ben o esnada tektim ve saat 14.00-15.00 arasında muhtar geldi yanıma. Bana, baban nerede diye sordu. Ben de işçileri almaya gitti dedim, sonra biraz sohbet ettik, daha sonra babamı aradı.

Babamı saat kaçta aradığını hatırlamıyorum. Salim babama nerede olduğunu sordu. Babam da işçileri dağıttığını söyledi. Babam Salim'e, işçileri dağıtıp yemek yiyip geleceğini söyledi. Ben bu konuşmaları duyuyordum çünkü ses dışarıdaydı, telefonu kapattıktan sonra biraz oturduk. Muhtar tekrardan babamı aradı. Babam yemek yediğini geleceğini söyledi. Muhtar telefonu kapattıktan sonra ben de çay hazırlamıştım, onu içtik."

"BABAM 16.00-16.30 SIRALARINDA GELDİ"

"Babam 16.00-16.30 sıralarında geldi. Bana da, 'bir çay doldur' dedi. Ben de çay doldurdum, bana bu çay soğumuş deyip çayını döküp bardağını oraya bıraktı. Biraz oturup sohbet ettik, babam ben aşağıya gidip suyu değiştireceğim dedi. Ben de buranın suyunu değiştireceğimi söyledim, babam aşağı tarafa gitti, ben yukarıda kaldım."

"MUHTAR ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

"Bu anlarda muhtar benim yanımdaydı. Babam gittikten 5-10 dakika sonra muhtar gitti. Giderken üstünü değiştirip geleceğini söyledi. O gittikten sonra ben de yukarı tarladaki suyu değiştirdim. Bu esnada 15-20 dakikalık zaman geçmiş olabilir; ondan sonra muhtar eve gitmedi. Daha sonra babam sulamayı bitirince yanımıza geldi."

"AKŞAM BİRİ ARAYIP 'NARİN KAYIP' DEDİ"

"Akşam olmuştu. Babam akşam yemeğine ne yapalım dedi. Akşam yemeği hazırladık, yedik, daha sonra ben bulaşıkları yıkadım. Bu esnada muhtar, hiç yanımızdan ayrılmadı. Saat 19.00-20.00 sıralarında muhtarı birisi aradı ve kızın kayıp olduğunu söyledi.

Muhtar da nasıl olur dedi. Babam muhtara ne olduğunu sordu. Muhtar da kızın kayıp olduğunu söyledi. Sonra babam ile muhtar arabaya binip gittiler sonra pili unuttukları için bana seslendiler ben de kendilerine pili götürdüm."

TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP ETTİ

İfadesinde olay günü bunların yaşandığını iddia eden Ramazan Atasoy’un sorgusunun yapıldığı mahkeme, Salim Güran’ın beyanları ve diğer çelişkili beyanlarını sordu. Şüpheli Ramazan Atasoy da bu soruya, "Ben gerçekleri söylüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmayı talep ederim” dedi.

SES KAYDINA DAİR BİR İFADE GEÇMEDİ

Ramazan Aksoy’un bu ifadesinin ardından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Aksoy’un ifadesinde, herhangi bir ses kaydından bahsedilmedi.

İddia edilen ses kaydının Ramazan Aksoy tarafından soruşturma dosyasına ne zaman verildiği konusunda henüz bir resmi açıklama yapılmadı.