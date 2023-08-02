Celal Sel kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:21

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 52 ilin Emniyet Müdürleri değişti. Yapılan değişikliğin ardından Celal Sel, İzmir Emniyet Müdürü olarak atandı. Peki, Celal Sel kimdir, kaç yaşında? Yeni İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in önceki görevleri neler? İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ CELAL SEL KİMDİR?

Celal Sel, 1968 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu.

Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başladı, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başladı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 19.09.2019 tarihinde Müşterek Kararname ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Celal Sel, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 Ağustos 2023 tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.