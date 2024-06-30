Narlıdere’nin altyapısı yenileniyor

Yayınlanma: 30.06.2024 - 14:14

Güncelleme: 30.06.2024 - 14:14

İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve ekibi ile bir araya geldi. İZSU heyetiyle kapsamlı bir toplantı yapan Başkan Erman Uzun, daha sonra İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Sahilevleri’nde İZSU’nun yaptığı altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Erman Uzun ve Gürkan Erdoğan, dere yataklarının ıslahı, aşırı ve şiddetli yağışlara karşı alınacak önlemler ile insan ve çevre sağlığını koruyacak tedbirleri görüştü.

“UYUM VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Altyapısı güçlü, sürdürülebilir, çevre ve halk sağlığına duyarlı bir Narlıdere için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, “Özellikle kış aylarında artan yağışlar, zaman zaman vatandaşlarımızın şikâyetlerine konu olabiliyor. Yaptığımız görüşmede, komşularımızın taleplerine yönelik atacağımız adımları ve kısa vadede yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik. Yaklaşık 4,5 milyon İzmirliye hizmet eden İZSU, Narlıdere’mizde de yerin altında ve üstünde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. İlçemizdeki sorunları ve ihtiyaçları onlar da çok iyi biliyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleri ile uyum ve işbirliği içindeyiz. İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan ve ekibine Narlıdere’mizde yaptıkları çalışmalar için komşularımız adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.