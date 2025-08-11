Nas politikasının uygulayıcısı Nebati’nin Erdoğan’la görüşmesi soru işaretleri doğurdu: ‘Travmalar tetiklenebilir’

AKP kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifasını isteyenler olduğu konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski bakan Nureddin Nebati ile görüşmesi, ekonomi yönetiminde değişim iddialarını yeniden gündeme getirdi. Ekonomistler seçim öncesi bunun mümkün olabileceğini belirtti. Şimşek’in ekonomi programının, ücretlerin kısılmasıyla talebin düşüşü ve döviz kuru değişiminin enflasyonun altında kalmasına dayanan iki ayak üzerinde yükseldiğine dikkat çeken Prof. Hayri Kozanoğlu’na göre bu politika kişiler ve şirketlerde huzursuzluk yaratsa da şu anda siyasi gündem daha ön planda. Kozanoğlu, “Bu nedenle Erdoğan dezenflasyon programına biraz daha süre tanıyacaktır. Seçim sürecine bağlı olarak elbet bir gevşeme dönemi gelecek, Şimşek ve MB ekibi tasfiye edilecektir. Henüz bu aşamada değiliz” dedi.

Prof. Sinan Alçın, Erdoğan’ın son seçimden sonra “nas politikası”na ilişkin yaptığı “Biz aynı görüşte devam ediyoruz. Şimşek’e enflasyonla mücadele konusunda bir pencere açıyoruz” şeklindeki açıklamasını hatırlattı. Alçın, “Nebati’den Şimşek’e geçiş tam bir kopuş değil, nöbet değişimiydi. Şimşek uluslararası sermayenin Türkiye’ye kredi açabilmesi için tanınan bir isimdi ama bu ekonomi yönetiminin tamamen Şimşek’e devredildiği ve ondan vazgeçilmeyeceği anlamına gelmiyor” yorumunu yaptı.

Ekonomist İris Cibre ise “Nebati, negatif reel faiz poilitikalarının bir simgesi oldu. Eski travmalar tetiklenebilir. Döviz talebine neden olabilir. Fakat böyle bir gelişme beklemiyorum” dedi.

NEBATİ TABLOSU

Nureddin Nebati döneminde faiz yüzde 8.50’ye kadar çekildi. 1 Aralık 2021’de 12.96 lira olan dolar kuru 21 Aralık 2021’de 17.5 liraya kadar yükseldi, 30 Mayıs 2023’te 20 lirayı aştı. Göreve gelmeden önce yüzde 21.31 olan yıllık enflasyon Ocak 2022’de yüzde 48.69 ölçüldü, sonra 85.5’e kadar çıktı. Ayrıldığında mayıs ayı yıllık enflasyonu yaklaşık yüzde 40’tı.