Nasuh Mahruki hakkındaki iddianame tamamlandı: 'Paylaşımla gözaltı kararı arasında 36 dakika var'

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ilişkin paylaşımları nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Avukat Tetik, “Mahruki’nin konu edilen paylaşımıyla gözaltı kararı arasında yalnızca 36 dakika var” dedi.

Nasuh Mahruki hakkındaki iddianame tamamlandı: 'Paylaşımla gözaltı kararı arasında 36 dakika var'
Abone Ol google-news
Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 04.12.2024 - 18:03

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahruki hakkında “Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu” vurgusu yapıldı. Mahruki’nin üstüne atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. Hakkında  ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Mahruki, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. 

“JET HIZIYLA KARAR”

İddianamenin tamamlanması sonrası Mahruki’nin avukatı Şehmus Tetik Cumhuriyet’e konuştu. Mahruki’nin konu edilen paylaşımıyla gözaltı kararı arasında yalnızca 36 dakika olduğuna dikkat çekti. Tetik, “Delil karartma ve toplanmaya ilişkin bir şüphenin kalmadığı yerde ve verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında biz tahliye kararı bekliyorduk. Ancak hırsıza, katile işlemeyen adalet Mahruki’ye jet hızıyla işledi” ifadelerini kullandı. Tetik, Mahruki’nin tahliyesi için nöbetçi ağır ceza mahkemesine başvuracaklarını belirtti.


Etiketler: #Nasuh Mahruki #iddianame

İlgili Haberler

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’ye 3 yıla kadar hapis talebi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’ye 3 yıla kadar hapis talebi
Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Adalet vurgusu: Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna itiraz!

Adalet vurgusu: Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna itiraz!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler