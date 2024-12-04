Nasuh Mahruki hakkındaki iddianame tamamlandı: 'Paylaşımla gözaltı kararı arasında 36 dakika var'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 18:03

Güncelleme: 04.12.2024 - 18:15

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahruki hakkında “Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu” vurgusu yapıldı. Mahruki’nin üstüne atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. Hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Mahruki, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

“JET HIZIYLA KARAR”

İddianamenin tamamlanması sonrası Mahruki’nin avukatı Şehmus Tetik Cumhuriyet’e konuştu. Mahruki’nin konu edilen paylaşımıyla gözaltı kararı arasında yalnızca 36 dakika olduğuna dikkat çekti. Tetik, “Delil karartma ve toplanmaya ilişkin bir şüphenin kalmadığı yerde ve verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında biz tahliye kararı bekliyorduk. Ancak hırsıza, katile işlemeyen adalet Mahruki’ye jet hızıyla işledi” ifadelerini kullandı. Tetik, Mahruki’nin tahliyesi için nöbetçi ağır ceza mahkemesine başvuracaklarını belirtti.