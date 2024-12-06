Nasuh Mahruki'den tahliye sonrası 'adalete güvenimiz tam' paylaşımı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:38

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:10

AKUT’un kurucu genel başkanı Nasuh Mahruki, tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Mahruki, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. Avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edilerek Mahruki’nin tahliyesine karar verildi.

“ADALETE GÜVENİMİZİ YİTİRMEDİK”

Tahliye kararının ardından Mahruki, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Kavuştuk... Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik.”

Mahruki, paylaşımında kendisine destek olanlara da teşekkür etti:

“Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürler. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz.”