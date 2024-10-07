‘NATO ismi caddelerden silinsin’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) 3. genel kurulu Ankara’da, Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

‘NATO ismi caddelerden silinsin’
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Meclis üyeleri 2026 yılını, NATO zirvesinin Türkiye’de yapılacak olması nedeniyle “bir dönüm noktası olarak” gördüğünü açıkladı. Meclis üyeleri 2026 yılına kadar NATO üyeliğinin temelden sorgulanabilir bir hale gelmesi için tüm gücünü seferber edeceğini de duyurdu.

Türkiye’nin NATO’dan çıkmasının tek başına yeterli olmayacağı da vurgulanan genel kurulda, NATO’nun Türkiye’den çıkması gerekliliği vurgulandı.

THTM ’nin genel kurulunda, Türkiye’de NATO isminin geçtiği sokak, cadde, mahalle gibi yerlerin isimlerinin değişmesi için de mücadele edileceği ifade edildi.

Genel kurul sonrasında ise Ankara Konur Sokak’taki Nâzım Nikmet Kültür Merkezi’nde THTM ve İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı’nın birlikte hazırladığı “Kapkara Haykıran Puntolarla:Manşetleri NATO’ya Karşı Atıyoruz” sergisi açıldı.


Etiketler: #kültür merkezi #NATO #nato üyeliği

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