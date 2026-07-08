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NATO operasyonlarında gözaltına alınan 33 kişi hakkında tutuklama istemi

NATO operasyonlarında gözaltına alınan 33 kişi hakkında tutuklama istemi

8.07.2026 15:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO operasyonlarında gözaltına alınan 33 kişi hakkında tutuklama istemi

NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da gözaltına alınan aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan ve dernek üyesi avukat Yunusemre Işık'ın yer aldığı 43 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. ÇHD, 33 kişinin tutuklama istemiyle, 10 kişinin ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

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Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde İstanbul’da gözaltına alınan 43 kişiden 33’ü tutuklama istemiyle sabah saatlerinde mahkemeye sevk edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), aralarında avukatlar Ezgi Önalan ve Yunusemre Işık'ın bulunduğu 33 kişinin tutuklama istemiyle, 10 kişinin ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Devrimci Hareket okurları ve çalışanlar, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan ile dernek üyesi avukat Yunusemre Işık, gazeteciler Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 43 kişi, 5 Temmuz'da şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #tutuklama #ÇHD #gözaltı #NATO Liderler Zirvesi

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