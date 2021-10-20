NATO Savunma Bakanları, Brüksel’de toplantı düzenleyecek

20 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’nin yeni F-16 alımı için teklifin kimden geldiği konusundaki belirsizlik sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD’li mevkıdaşı Lloyd Austin yarın Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak. İki gün sürecek toplantı öncesi Romanya, Ukrayna ve Gürcistan’ı kapsayan bölge turuna Türkiye’yi dahil etmeyen Austin’in, Brüksel’de Akar’la ikili görüşme yapıp yapmayacağı ise henüz netleşmedi. Toplantının ilk gününde ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlarının katılımıyla Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı yapılacak, ikinci gün ise Konsey, ittifak üyesi olmayan AB ülkelerinin bakanlarıyla bir araya gelecek.

Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Gürcistan, Ukrayna ve Romanya’yı kapsayan bir Karadeniz bölge turuna çıktı, ancak programına Türkiye’yi dahil etmedi. Austin, 1 Ekim’de Akar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Türkiye-ABD arasında savunma konusundaki en sıcak gündem maddesini Ankara’dan Washington’a giden yeni F-16 alımı ve envanterdeki F-16’ların modernizasyonu talebi oluşturuyor. Türkiye, 30 Eylül’de Milli Savunma Bakanlığı üzerinden ABD Savunma Bakanlığı’na gönderdiği mektupla, 40 adet Blok 70 serisi F-16 savaş uçağı alımı ile envanterdeki 80 F-16’nın Blok 70 serisine modernizasyonunu talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftasonu “Bizim F-35’ler için yapmış olduğumuz 1.4 milyar dolar ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında Amerika’nın böyle bir teklifi söz konusu oldu” diyerek F-16 talebinin ABD’den gelen teklifin ardından yapıldığını açıklamıştı. Önceki gün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı teklifinde bulunup bulunmadığını sorusuna doğrudan bir yanıt vermekten kaçınmış, ancak Washington’ın “herhangi bir mali teklif yapmadığını” dile getirmişti. Price, Türkiye ile F-35 programına dair anlaşmazlıkların çözümü için ABD Savunma Bakanlığı’nın istişareler yürüttüğünü de belirtmişti. Austin ve Akar arasında Brüksel’de ikili bir görüşme yapılması durumunda ikilinin ele alacağı konuların başında Türkiye’nin F-16 talebi yer alacak.