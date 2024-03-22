Navigasyon kazaya neden oldu, lüks araç ağaca çarptı: Yaralılar var!

İstanbul’dan Bolu’ya araçlarıyla gelen 3 kişi, navigasyonun yanlış yola yönlendirmesiyle girdikleri köy yolunda ağaca çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:04
Navigasyon kazaya neden oldu, lüks araç ağaca çarptı: Yaralılar var!
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Çaydurt mevkiinde bulunan Bürnük köyü yolunda bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan Bolu’ya 34 BRA 11 plakalı ciple gelen 3 kişi Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitmek istedi. Navigasyondan yardım alan ziyaretçiler, navigasyonun yönlendirmesiyle Bürnük köyü yoluna girdi.

3 KİŞİ YARALANDI!

Kartalkaya yoluna uzakta kalan Bürnük köyü yolunda seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Köy yolunda kontrolden çıkan cip, ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.


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