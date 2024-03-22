Navigasyon kazaya neden oldu, lüks araç ağaca çarptı: Yaralılar var!
İstanbul’dan Bolu’ya araçlarıyla gelen 3 kişi, navigasyonun yanlış yola yönlendirmesiyle girdikleri köy yolunda ağaca çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Çaydurt mevkiinde bulunan Bürnük köyü yolunda bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan Bolu’ya 34 BRA 11 plakalı ciple gelen 3 kişi Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitmek istedi. Navigasyondan yardım alan ziyaretçiler, navigasyonun yönlendirmesiyle Bürnük köyü yoluna girdi.
3 KİŞİ YARALANDI!
Kartalkaya yoluna uzakta kalan Bürnük köyü yolunda seyreden cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Köy yolunda kontrolden çıkan cip, ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
bolu haberleri direksiyon haberleri İstanbul haberleri kaza haberleri Navigasyon haberleri yaralı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
- Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
- Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
- Hatay kararları belli oldu
- Karabük'te HPV ve HIV belirtilerinde artış
- Erdoğan'dan 'emekliye promosyon' açıklaması
- Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
- 'FETÖ'den medet umanlar...'
- O kentte oylar yükselişte!
- İmamoğlu'ndan Kurum'a 'köfteci' yanıtı