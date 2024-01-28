Naz Arıcı, Dünya Masterlar Kış Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye gurur yaşattı

Yayınlanma: 28.01.2024 - 15:20

Güncelleme: 28.01.2024 - 15:23

İtalya, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Masterlar Kış Oyunları'na 2024 yılında ev sahipliği yaptı. Bu 4 senede bir düzenlenen etkinlik, 30 yaş üstü master sporculara hitap ediyor ve "masterlar olimpiyatları" olarak kabul ediliyor. İtalya'nın Lombardia bölgesinde gerçekleşen organizasyona dünya genelinden 3000'in üzerinde sporcu katıldı. Yarışmalar, 8 farklı şehirde ve 11 farklı branşta 10 gün boyunca devam etti.

Artistik Buz Pateni: Bormio kentinde gerçekleşti. Milli sporcumuz Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Naz Arıcı, bu zaferiyle Türkiye'ye önemli bir gurur yaşattı.

Diğer Branşlar: Curling, Madesimo kentinde; Buz Hokeyi, Chiavenna kentinde; Biathlon, Vermiglio kentinde; Cross country, Vermiglio kentinde; Kayakla Atlama, Pelizzano kentinde; Alp disiplini, Aprica kentinde; Kayakla Oryantiring, Vermiglio kentinde; Kayaklı Koşu, Ponte Di Legno - Tonale kentinde; Short Track, Bormio kentinde; Sürat Pateni, Chiesa In Valmalenco kentinde; Ski Mountaineering, Ponte Di Legno - Tonale ve Aprica kentlerinde düzenlendi.

MİLLİ SPORCUMUZ NAZ ARICI'NIN BAŞARISI

Artistik Buz Pateni branşında mücadele eden Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde rakiplerine fark atarak birinci oldu. Arıcı, şimdiye kadar artistik buz pateninde Türkiye'ye kazandırılmış en büyük başarılarından birini elde etti.

Naz Arıcı, kazandığı zaferi Türk Kadını'na ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen Türk sporcularına adadı. Elektrik-elektronik mühendisi olan Naz Arıcı, Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması'nda 5 dünya şampiyonluğu ve 7 Türkiye Şampiyonluğu gibi etkileyici başarılara imza atmış bir sporcu olarak biliniyor.

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Winter World Masters Games 2024, uluslararası arenada başarı elde eden sporcuların yeteneklerini sergilediği ve Türkiye adına gurur verici bir zaferin yaşandığı bir etkinlik oldu. Naz Arıcı'nın artistik buz pateni branşında kazandığı altın madalya, Türk sporunun uluslararası alandaki başarılarını bir kez daha tescilledi.