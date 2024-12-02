Nâzım Hikmet’in ünlü Kuvayi Milliye Destanı ‘uygunsuz içerik’ sayıldı iddiası: ‘Kaldırılsın’ yazısı gönderildi

Yayınlanma: 02.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.12.2024 - 04:00

İlgezdi’nin mesajında “Sayın Yetkili/Kütüphane Müdürü; ekte kitap kapakları bulunan, yazarı Nâzım Hikmet’e ait Kuvayi Milliye (ISBN: 978 6258129090) ve Alberto Manguel’e ait Ulises’in Dönüşü (ISBN: 978 6058029576) başlıklı kitaplarda uygunsuz içerik tespit edilmiş olup Koha Kütüphane Otomasyon Sisteminde materyal düzenleme kısmından Ödünç Verilemez -Diğer ve OPAC’ta görünmesin yapılarak kullanıcılar tarafından görülmesi engellenmiştir. Söz konusu kitapların bulunduğu tüm halk kütüphanelerinde okuyucu hizmetlerinden çekilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. İlgezdi de konuyu Meclis’e taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kurtuluş Savaşı’mızı en güzel şekilde anlatan büyük usta Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanını uygunsuz içerik bahanesiyle kütüphanelerden kaldırıyor. Böyle bir skandala imza atan tüm yöneticilerin derhal istifa etmesi gerekiyor. Kültür Bakanlığı Kurtuluş Savaşı’nın aziz hatırasına ve dünyada en çok tanınan şairimize bu ayıbı yapamaz” dedi.

İlgezdi soru önergesinde, “Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı kitabındaki uygunsuz içerik nedir? Kuvayi Milliye Destanı kitabı hangi yasal mevzuata dayanarak yasaklatılmıştır? Bu kitap hakkında verilmiş bir mahkeme kararı var mıdır? E-postanın ekinde Nuri Kurtcebe’nin çizimleri olan bir Kuvayi Milliye Destanı görünmektedir. Yasak bu kitaba mı gelmiştir? Yoksa tüm Kuvayi Milliye destanlarına mı yasak uygulanacaktır” sorularını yöneltti.