Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Akçekaya'nın dava dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:23

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın sahibi Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker’in cansız bedenleri önceki gün Gelibolu’na bağlı Karainebeyli Köyü’ndeki çiftlik evinde bulundu. Gündemi sarsan “çiftlik evi cinayeti” ile ilgili önceki gece, dershane sektöründe de faaliyet gösteren Ufuk Akçekaya İstanbul’da gözaltına alınarak Gelibolu'ya götürüldü.

Aynı zamanda Tokatspor’un da başkanı olan Akçekaya, gözaltına alınmadan saatler önce Instagram hesabında canlı yayın yaptı. Yayında Akçekaya, 10 ay önce önce bıçaklandığını, söz konusu olayın arkasında Nazmi Arıkan ile B. Eğitim Kurumları’nın sahibi A.Ç.’nin olduğunu iddia etti. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Akçekaya’nın sözünü ettiği olaya ilişkin dava dosyasındaki ayrıntılar ortaya çıktı.

Akçekaya’nın bıçaklanması ve hürriyetinden yoksun bırakılmasına ilişkin 4 sanıklı dava İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Geçen 26 Nisan’da görülen duruşmada mahkeme sanıklara 5’er yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Ahmet Aslan’ın emniyet ifadesi ise Nazmi Arıkan cinayetine ışık tutacak nitelikte.

TOKATSPOR İÇİN DESTEK İSTEDİ

Dava dosyasına göre kendisini MİT’çi olarak tanıtan Ahmet Aslan, Ufuk Akçekaya ile sanık Tolga Temiz aracılığı ile tanıştığını söyledi. Akçekaya’nın, Tokatspor’un ligden düşmemesi için kendilerinden yardım istediğini öne süren Aslan ifadesinin devamında “İlerleyen süreçte Ufuk Akçekaya ile samimiyetim arttı. Bu süreçte bana ailevi sıkıntılarından söz etti. Ben kendisine maddi destekte bulundum. Benim dışımda Tolga Temiz de maddi yardımda bulundu” dedi.

"30 MİLYON DOLAR ALACAĞIM VAR" DEMİŞ

Ahmet Aslan ifadesinin devamında şunları kaydetti:

“Bana, Nazmi Arıkan’ın kendisine 30 milyon dolar borcu olduğunu söyledi. Arıkan’ın Çanakkale’de bulunduğunu söyledi. Nazmi Arıkan borcunu ödemediği için, kafasına silah dayayıp parayı şirket hesabına alacağını söyledi.”

Ahmet Aslan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde verdiği ifadesinde, Akçekaya’nın sözlerine itibar etmediğini belirterek “Hatta Nazmi Arıkan’a ulaşıp kendisi ile de görüştüm. Nazmi Arıkan borcu olmadığını, alacağının olduğunu söyledi” şekilde ifade verdi.