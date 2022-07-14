Nazmi Arıkan kimdir? Nazmi Arıkan neden hayatını kaybetti?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:52

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu.

Daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.

MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu. Arıkan, o yılları “Yatılı okuduk, devlete çok borcumuz var. İlk takım elbisemi, kösele ayakkabıyı orada gördüm. Öğretmen okullarının çok iyi programı vardı. Tarım, ticaret, elişi, arıcılık dersleri alırdık” diye anlatıyordu.

1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devralan Nazmi Arıkan, tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. 2011-2012 döneminden bu yana başta İstanbul olmak üzere farklı illerde çok sayıda okul açan Nazmi Arıkan, kurucusu olduğu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın özel öğretim kursları, temel liseler ve okullarında 7 bine yakın kişi çalışıyor.

NAZMİ ARIKAN NEDEN ÖLDÜ?

Nazmi Arıkan, yaklaşık 5 yıl önce 500 dönüm üzerindeki arazisine büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği kurdu. 30'a yakın çalışanının bulunduğu çiftlikte kendisine de müstakil bir ev yaptıran Arıkan, hafta sonları çiftlikte vaktini geçiriyordu. Arıkan, şoförü Şerif Eker ile birlikte bayramdan bir gün önce çiftliğe geldi.

Gece geç saatlerde veterineri ve şoförü Şerif Eker ile birlikte yemek yiyen Arıkan, saat 24.00 sularında uyumak için odasına çekildi. Veteriner çiftlikten ayrılırken şoförü Eker ise kendi odasına geçti.

Ancak sabaha karşı eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Arıkan ve Şerif Eker'i bıçaklayarak öldürüp evden ayrıldı. Ertesi gün Arıkan ve Eker'den haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i kanlar içinde bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.