Uğurcan Demirbaş kimdir? Uğurcan Demirbaş neden hayatını kaybetti?
TJK, genç apranti Uğurcan Demirbaş'ın başına gelen elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Uğurcan Demirbaş kimdir? Uğurcan Demirbaş neden hayatını kaybetti?
2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti.
UĞURCAN DEMİRBAŞ NEDEN ÖLDÜ?
Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. ğurcan Demirbaş, denizde at yüzdürdüğü sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen genç apranti olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. Uğurcan Demirbaş’ın cansız bedeninin vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldığı öğrenildi.
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