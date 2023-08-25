Şaşırtmayan davranış: Diyanet'in hutbesinde Atatürk yine yer almadı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:44

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:47

Diyanet İşleri Başkanlığı yüksek düzeydeki bütçesi nedeniyle tartışmaların hedefi olurken tepki çeken uygulamalarına da hız kesmeden devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Çanakkale Büyük Taaruz Zaferi için hazırladığı cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Söz konusu hutbede, “İstiklal ve istikbalimizin teminatı olan Anadolu’yu yurdumuz kılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, Allah Teâlâ’nın, aziz milletimizi nusret ve inayetinden mahrum etmediğinin şahididir. En güçlü donanmalarla vatanımızı işgal etmek isteyenleri mağlup ettiğimiz Çanakkale Zaferi buna şahittir. Bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen hayâsızca akınlara “dur” dediğimiz Milli Mücadele ruhu buna şahittir.

Vatan aşkıyla dolu imanlı yüreklerin Anadolu’muzdan düşmanları kovduğu 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi buna şahittir. Bu vesileyle Allah’ın adını yüceltme uğruna canından geçen ve bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimizi, ebedi âleme göç eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu hutbede Atatürk’ün adının geçmemesi ise dikkat çekti.