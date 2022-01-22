Nebati ekonomistlerle buluştu, 'hedefleri' anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşme yaklaşık dört buçuk saat sürdü.
Ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcılarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum yaptı.
Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen bakan, Türk Lirası mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı.
Varlıklarını Türk Lirası’na dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Video Haberler
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
En Çok Okunan Haberler
- Biden ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini ele alacak
- Nijerya'de beş yaşındaki kız çocuğunun ölümüne öfke
- İskoçya’da yalnız yürüyen kadınlar için telefon hattı
- Bukoleon Sarayı’nda heyecan verici keşifler…
- Bambuyla beslenen pandaların şişman olma nedeni!
- ‘Makbulka’
- Yer fıstığı alerjisi erken tedaviyle önlenebilir
- 'Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor'
- Akciğer sağlığı için 10 önemli gıda
- Yunus’un şiir dili tadında iki çocuk öyküsü...