Necati Özkan yazdı: Sarı terör

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:48

Gazetemiz yazarı Necati Özkan bugünkü, 'Sarı terör' başlıklı köşe yazısında, İstanbul'daki taksi sorununa dikkat çekti.

İBB’nin Çözüm Masası’na 2019’da 103 bin 669, 2021’de ise 158 bin 719 taksici şikâyeti yapıldığını söyleyen Özkan, "2022’de şikâyetler katlanıyor. Şikâyetlerin yüzde 54’ü yol ve yolcu seçme, yüzde 12’si yolcuya kaba davranış, yüzde 9’u trafik kurallarını ihlal, yüzde 7’si yolcuyu uzak yoldan götürme, yüzde 6’sı fazla ücret alma, yüzde 3’ü darp, taciz ve dolandırıcılığı içeriyor! Tüm bu veriler nasıl terörize edildiğimizin özeti" ifadelerini kullandı.



Özkan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Arzla talep arasındaki uçurum İstanbul’da plaka fiyatlarını roket gibi artırmış. Bugün taksi plakaları 4 milyon 150 bin liraya el değiştiriyor. Yani her plaka 250 bin dolara yakın servet değerinde. Taksi pazarı ise 5 milyar dolara koşuyor! O yüzden iktidarla plaka ağaları, sistemi el ele kilitliyor.

Bilindiği gibi Şubat 2020 tarihli yönetmelikle UKOME’lerde büyükşehir yönetimleri azınlığa düşürüldü ve ulaşımda Ankara’nın tam vesayeti kuruldu. Bu yüzden İstanbul’da her 10 taksi şoförünün yedisi desteklerken, her 10 plaka sahibinin dokuzu İBB’nin önerisine karşı. Lakin zannedilmesin ki plaka ağaları teklife prensipten karşı. Karşı oldukları yeni taksileri İBB’nin işletmek istemesi. “Plakaları bize satın, yeni taksilere onay verelim” diyorlar. Çünkü biliyorlar ki arz talep dengesi böyle kaldıkça servetlerine servet katacaklar.

ÇARE BİZDE

İstanbul’da sadece plaka ağalarının kazandığı, şoförü ve vatandaşı perişan eden bu zulmün artık bitirilmesi şart. Sistemin regülasyonu için kamu gücünün işe el atmasından başka çare de yok. İETT otobüsleri özel halk otobüsleriyle birlikte çalışabiliyorsa, THY özel hava yollarıyla birlikte hizmet verebiliyorsa, Şehir Hatları vapurları özel teknelerle birlikte vatandaşın hayatını kolaylaştırabiliyorsa, kamu taksileri de pekâlâ özel taksilerle birlikte çalışabilir. Görünen o ki, 2023 seçimleri bizden hayatı her alanda sil baştan tanzim edecek bir karar bekliyor!"