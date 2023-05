Hablemitoğlu davasında tüm sanıklar tahliye edildi: 'Biz 20 yıl ne yaşadık'

Uğradığı suikast sonrası 18 Aralık 2002’de katledilen Cumhuriyet aydını Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada, tüm sanıklar için tahliye kararı verildi. Duruşma 10-14 Temmuz tarihlerine ertelendi.

Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, “Biz ne yaşadık 20 yıl?” tepkisini gösterdi. Şengül Hablemitoğlu karar sonrası sosyal medyadan, “Biz ne yaşadık 20 yıl? Ben ve evlatlarım Necip Hablemitoğlu’na ne yapıldığının, nasıl yapıldığının, şimdi ne yapıldığının farkındayız. Gerçekten 20 yıl sonra, her zamanki gibi ne yapmak istiyorlarsa onu yapmaya devam ediyorlar. Dava başladıktan itibaren özenli olmaya çalıştık. İnsanların suçsuzken cezaevinde bulunmasına vicdanen rıza gösterecek, bunu isteyecek değiliz. Ancak duruşmalarda tanık olduklarımıza da bakınca daha 2. celsede alınan bu kararı toplumun vicdanına bırakıyoruz. Bizim için adaletin ne ‘onarıcı’ olanı ne de ‘cezalandırıcı’ olanı nerede bilmiyoruz. Yaşayacak tek bir hayatı olan bir insanın hayatına birileri tarafından son verildi” paylaşımında bulundu.

