Hablemitoğlu davasında tüm sanıklar tahliye edildi: 'Biz 20 yıl ne yaşadık'

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 03:00

Uğradığı suikast sonrası 18 Aralık 2002’de katledilen Cumhuriyet aydını Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada, tüm sanıklar için tahliye kararı verildi. Duruşma 10-14 Temmuz tarihlerine ertelendi.

Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu, “Biz ne yaşadık 20 yıl?” tepkisini gösterdi. Şengül Hablemitoğlu karar sonrası sosyal medyadan, “Biz ne yaşadık 20 yıl? Ben ve evlatlarım Necip Hablemitoğlu’na ne yapıldığının, nasıl yapıldığının, şimdi ne yapıldığının farkındayız. Gerçekten 20 yıl sonra, her zamanki gibi ne yapmak istiyorlarsa onu yapmaya devam ediyorlar. Dava başladıktan itibaren özenli olmaya çalıştık. İnsanların suçsuzken cezaevinde bulunmasına vicdanen rıza gösterecek, bunu isteyecek değiliz. Ancak duruşmalarda tanık olduklarımıza da bakınca daha 2. celsede alınan bu kararı toplumun vicdanına bırakıyoruz. Bizim için adaletin ne ‘onarıcı’ olanı ne de ‘cezalandırıcı’ olanı nerede bilmiyoruz. Yaşayacak tek bir hayatı olan bir insanın hayatına birileri tarafından son verildi” paylaşımında bulundu.

Günaydın, geceki haber nasıl yorumlanır, ne düşünülür vs vs bunların bir önemi yok. Ben ve evlatlarım #NecipHablemitoğlu ‘na ne yapıldığının, nasıl yapıldığının, şimdi ne yapıldığının farkındayız. Gerçekten 20 yıl sonra, her zamanki gibi ne yapmak istiyorlarsa onu yapmaya devam… — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) May 19, 2023

‘PARAYA İHTİYACIM YOKTU’

Tetikçi olduğu belirtilen Tarkan Mumcuoğlu, Mayıs 2016’da MİT’te çalışmaya başladığını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koruma görevi aldığını söyledi. Mumcuoğlu, “Bu paraya çok da ihtiyacım yoktu. Beni para düşkünü gösteren bir kanıt da görmedim” dedi.

‘BİZİ KIZILAY’DA ASIN’

MİT’te işkence gördüğünü savunan Nuri Gökhan Bozkır’ın, “Orada Kennedy suikastını bile kabul edersiniz” sözleri tartışma yarattı. Sanık Göktaş ise “Bu cinayeti işlemek için para aldığımızı ispat edin, ibreti alem için bizi Kızılay’da asın” diye konuştu.

‘GÖZDAĞIYDI’

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın ise “Kendimize bir katil aramıyoruz. Gerçek faili bulmak yetmez. Silah yok diye faili meçhul mü bırakacağız? Suikast, Hablemitoğlu’nu MİT Müsteşarlığı’na aday gösterenler için bir gözdağıydı. Hablemitoğlu hedefti. Bunu yapan devlet veya devletin bir bölümü, TSK’nin tamamı veya bir kısmı olabilir. Maksat hasıl oldu ki bir daha Fethullah Gülen’in, köktendincilerin küresel emperyalizmin aracı olduğunu dile getiren olmadı. Türkiye, onu dinlememesinin sonucunda 15 Temmuz’u yaşadı” ifadelerini kullandı.