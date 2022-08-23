Nefes borusuna döner kaçtı, yaşamını yitirdi
Düzce'de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan İrfan Güler(68), dönerin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.
Düzce'de dün saat 22.30 sıralarında bisikletiyle Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'na gelerek bir iş yerinden tavuk döner alan İrfan Güler, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bisikletini kaldırıma koyarak tavuk döneri yemeye başladı.
Bu sırada dönerin nefes borusuna kaçması sonucu oturduğu yerde hayatını kaybetti. Güler'in cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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