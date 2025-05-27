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Nefes borusuna erik parçası kaçan Salim, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Nefes borusuna erik parçası kaçan Salim, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

27.05.2025 13:38:00
Güncellenme:
DHA
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Nefes borusuna erik parçası kaçan Salim, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Ordu’da stajyer Salim Can Ateş, yediği erik parçası nefes borusuna kaçınca nefes almakta zorlandı. İş yeri sahibi Bekir Bayar, uyguladığı Heimlich manevrasıyla genç stajyeri hayat kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu’da staj yaptığı iş yerinde yediği eriğin parçası nefes borusuna kaçan Salim Can Ateş’i (15), iş yeri sahibi Bekir Bayar (33) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde staj yapan Salim Can Ateş, dün saat 17.00 sıralarında erik yerken bir parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan Ateş, iş yeri sahibi Bekir Bayar’ın odasına geldi. Durumu fark eden Bayar, hemen yaptığı Heimlich manevrası ile Ateş’i kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #Ordu

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