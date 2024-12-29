Boğazına boncuk kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı!

Osmaniye'de okul müdürü Fatma Ender, teneffüs sırasında boğazına boncuk kaçan özel eğitimli bir öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Boğazına boncuk kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı!
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DHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 13:21

Osmaniye merkez Şehit Atakan Çakır Anaokulu’nda görev yapan okul müdürü Fatma Ender, teneffüs sırasında özel eğitim alan bir öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti.

Hızlı bir şekilde müdahalede bulunan Fatma Ender, öğrenciye Heimlich manevrasını uygulayarak boğazına kaçan boncuğun çıkmasını sağlayıp hayatını kurtardı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan boncuğun yere düştüğü görüldü.

Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Etiketler: #osmaniye #Heimlich manevrası #heimlich #öğrenci

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