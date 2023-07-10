Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da nefes borusuna yemek kaçtıktan sonra hayatını kaybeden Kerem Satıcı'nın (3) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:04
Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı
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Arpaöz köyünde, 6 Temmuz'da ailesi ile akraba ziyaretine giden Kerem Satıcı'nın nefes borusuna yemek kaçtı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıp, tedaviye alınan Satıcı, önceki akşam hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kerem'in cenazesi, bugün hastane morgundan alınıp, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da katıldığı cenazede, baba Sefa Satıcı güçlükle ayakta durdu.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


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