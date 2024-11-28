Nefes borusuna yumurta parçası kaçan öğretmeni meslektaşı Heimlich manevrasıyla kurtardı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 15:45

Güncelleme: 28.11.2024 - 15:45

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu’nda yaşanan olay, bir öğretmenin hayatını kurtardı. 27 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nazım Barış Aksoy, öğretmenler odasında yemek yerken nefes borusuna kaçan yumurta parçası nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı.

Olay, önceki gün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Lokmalarından birinin nefes borusuna kaçmasıyla nefes alamayan Aksoy, durumu fark edip koridora çıktı. Türkçe Öğretmeni Anıl Akmeşe, Heimlich manevrasıyla Aksoy’a müdahale etti ancak ilk müdahale yeterli olmadı. Bunun üzerine çevredeki öğretmenler, Müdür Yardımcısı Enes Geyik’ten yardım istedi.

Enes Geyik, Heimlich manevrasını yeniden uygulayarak Aksoy’un nefes borusundaki yumurta parçasını çıkarmayı başardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.





O anları anlatan Nazım Barış Aksoy, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle ifade etti:



"Öğretmenler odasında yemek yerken 3’üncü lokmada nefes alamamaya başladım. Ceketimi çıkarıp, kendimi koridora atmışım. Anıl Hocam kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Sonra Enes Hocam geldi ve Heimlich manevrasıyla beni kurtardı. Hayatımı ona borçluyum. O an ‘Buraya kadar mı?’ diye düşündüm. 15-20 saniyelik bir olay benim için saatler sürdü."

"İLK YARDIM EĞİTİMİNİN HAYAT KURTARDIĞINI GÖRDÜK"

Olay anında müdahale eden Müdür Yardımcısı Enes Geyik, yaşananları şöyle anlattı:



"Müdür beyin odasında oturuyorduk. Öğretmen arkadaşlar ‘Enes Hocam yetişin’ diye seslendi. Anıl Hocam Heimlich manevrasıyla kurtarmaya çalışıyordu ancak yediği yiyecek hala boğazındaydı. İkinci bir manevrayla nefes borusunu açmayı başardık. Allah’a şükür hocamızı kurtardık. İlk yardım eğitimlerinde öğrendiğimiz Heimlich manevrasının hayat kurtardığına bizzat şahit olduk."