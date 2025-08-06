Nefes Gazetesi'nde işten çıkarmalar

Yayın hayatına 19 Aralık 2024'te başlayan Nefes Gazetesi'nde 12 basın emekçisi işten çıkarıldı.

İşten çıkarma kararına ilişkin gazeteden çalışanlara bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Nefes Gazetesi muhabir olarak çalışan Özlem Güvemli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işten çıkarıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Nefes Gazetesi ile yollarımız ayrıldı. Kibarca böyle ifade ediliyor. Aslında 12 çalışma arkadaşımla birlikte kovulduk. Neden kovulduğumu bilmiyorum çünkü kimse açıklama yapma gereği duymadı. Ama bir kaç tahminim var. Yolları açık olsun, benim de hakkımda hayırlısı."